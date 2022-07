Rumener siktet for voldtekt av fireåring

Mannen i 40-årene ble pågrepet på flyplassen i det han var på vei ut av landet, skriver Drammens Tidende.

I en kjennelse fra retten fremkommer det at barnet som mannen er mistenkt for å ha forgrepet seg på, er fire år gammelt. Den rumenske mannen har forsørgeransvar for familien i hjemlandet og risikerer inntil ti år i fengsel skulle han bli dømt i saken. Han skal ha inntatt alkohol før det angivelige overgrepet skal ha skjedd.

Politiet mente det var fare for at mannen ville rømme landet og ønsket ham derfor varetektsfengslet i fire uker, noe retten godtok.

Selv nekter han straffskyld og begjærer seg løslatt. I kjennelsen fremkommer det at han har forklart at han kun holdt jenta for at hun ikke skulle falle da de lekte sammen.

Den rumenske mannen skal ha bodd flere steder på Østlandet, og skal ha pendlet fram og tilbake til Norge de siste månedene. Siden mai i år skal han ha oppholdt seg utelukkende i Norge.