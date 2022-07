Zelenskyj sier Russland bevisst begår krigsforbrytelser

Zelenskyj anklager Russland for bevisst å begå krigsforbrytelser. Anklagen kommer etter at 53 ukrainske fanger skal ha blitt drept i en eksplosjon i et fengsel øst i Ukraina.

– I dag mottok jeg informasjon om okkupasjonsmaktens angrep mot Olenivka-fengselet i Donetsk. Det er bevisste russiske krigsforbrytelser, et bevisst massemord av ukrainske krigsfanger. Over 50 personer er drept, sa han.

Representantenes hus i USA går inn for å forby halvautomatiske våpen

Flertallet i Representantenes hus i USA har stemt for et lovforslag som forbyr halvautomatiske våpen. Forslaget vil antakeligvis ikke bli vedtatt Senatet. Forslaget gikk gjennom med 217 stemmer for, og 213 stemmer mot. Kun to republikanere stemte for.

Verdensbanken vil ikke gi Sri Lanka nye lån

Verdensbanken kunngjorde fredag at de ikke vil Sri Lanka ny finansiering før øystaten gjennomfører omfattende strukturelle reformer for å stabilisere økonomien.

Advokater mener Shinzo Abes drapsmann var offer for omstridt sekt

Tetsuya Yamagami (41) som er siktet for drapet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe, er et av mange ofre for Den forente familie, ifølge en advokatgruppe i Japan.

– Det han gjorde var galt, men Yamagami led på grunn av kirken, sier Hiroshi Yamaguchi, som leder advokatgruppen.

Politiet søkte etter kvinne etter trafikkuhell

Politiet i Oslo lette natt til lørdag etter en kvinne og et barn som var involvert i et trafikkuhell i Sørkedalen sent fredag kveld. Helikopter og frivillige ble satt inn i søket, opplyser Oslo politidistrikt. I tillegg bisto Norske redningshunder med åtte hunder, melder Dagbladet. Litt før klokken 5 meldte politiet at det aktive søket var avsluttet.