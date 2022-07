Norges F-35-fly fortsatt på vingene selv om USAs luftforsvar setter sine på bakken

Det er mulige problemer med utskytingssetene som gjør at USAs luftforsvar setter sine fly på bakken, bekrefter USAs luftforsvarskommando til NTB.

– Vi er kjent med problemstillingen og beslutningen om at amerikanske F-35-fly er satt på bakken. Våre F-35 flyr som normalt. Vi følger likevel situasjonen fortløpende og vil gjøre eventuelle justeringer dersom det endrer seg, sier kommunikasjonssjef Stine Gaasland i Luftforsvaret til NTB.

Vil inspisere alle fly

USAs luftforsvar opplyser at de 19. juli besluttet å inspisere alle utskytningssetene innen 90 dager.

– For å være på den sikre siden ble alle våre fly satt på bakken i dag for å få fortgang i inspeksjonsprosessen. Basert på data fra inspeksjonene, vil vi ta en avgjørelse om vi skal gjenoppta operasjonene, sier Alexi Worley, pressetalsperson i USAs luftforsvarskommando, til NTB.

Den amerikanske marinen forserer inspeksjonsprogrammet for sine F-35-fly og for flyene som brukes av marinekorpset USMC, som er en separat våpengren.

– I stedet for å fordele dette over de 90 dagene som er til rådighet, har marineledelsen besluttet å gå gjennom hvert enkelt fly fortløpende før neste oppdrag. Disse inspeksjonene har høy prioritet, skriver presseoffiser Matthew Olay i felleskontoret for F-35-programmet i en epost til NTB.

F-16 ble pensjonert i januar

Norge vil på sikt få inntil 52 F-35-fly. Prosessen fram til å velge F-16-flyenes erstatter var omstridt. Det sto til slutt mellom de amerikanske F-35-flyene og svenske JAS Gripen-fly, og den rødgrønne regjeringen valgte i 2008 å kjøpe de amerikanske flyene.

De første F-35-flyene kom til Norge i november 2017. Høsten 2019 startet flyene gradvis å ta over oppgavene til F-16-flyene. F-35-flåten skal etter planen være fullt operativ fra 2025.

F-16-flyene til Forsvaret er tatt ut av drift. Siste flyging ble gjennomført i januar i år. Da tok F-35-flyene over beredskapen for det norske luftrommet.

– Det har vært en vellykket innføring av det nye kampflyet så langt, takket være mange dedikerte og dyktige mennesker i Luftforsvaret og blant våre samarbeidspartnere, sa sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, da.