PRIVATØKONOMI: Nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld ble i juni redusert fra 151,2 til 148,7 milliarder kroner. Nedgangen er i den rentebærende gjelden som generelt sett består av forfalte kredittkortbetalinger og forbrukslån, mens den ikke-rentebærende gjelden som i hovedsak består av ikke-forfalte kredittkortbetalinger er stabil.

– Sett i lys av at trenden så langt i år med økning i forbruksgjelden måned for måned, og påbegynt ferietid med forventet stort forbruk, er det overraskende at forbruksgjelden reduseres med 1,6 prosent i juni. Sannsynligvis er flere nøkterne i ferieplanleggingen som følge av strammere økonomiske rammer, og mange har sannsynligvis prioritert feriepenger til å redusere forbruksgjelden, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret i en kommentar.

Den rentebærende gjelden faller med 1,9 prosent fra 125,9 til 123,6 milliarder kroner. Nedgangen skyldes reduksjon i forfalt kredittkortgjeld, som går ned med 5 prosent. Forbrukslånsgjelden er stabil og vokser marginalt med 0,1 prosent. Sammenlignet med juni 2021 er nedgangen i rentebærende forbruksgjeld hele 5,1 prosent.

Den ikke-rentebærende/forfalte kredittkortgjelden, som gjenspeiler det nasjonale forbruket betalt med kredittkort, reduseres marginalt i juni med 0,1 prosent fra 25,3 til 25,2 milliarder kroner. Sammenlignet med juni 2021, som var preget av covid-restriksjoner, er kredittkortgjelden 20,6 prosent høyere i år.

– Nedgangen i den rentebærende gjelden på kredittkort og forbrukslån er overraskende og gledelig. Den viser at de fleste husholdningene, til tross for økte kostnader gjennom våren, har evne og vilje til å nedbetale- og unngå opptak av ny og dyr forbruksgjeld. Vi får håpe dette fortsetter når kredittkortregningene for ferien, renteøkningen, og annen prisøkning gjør seg gjeldende utover høsten, sier Årrestad.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.