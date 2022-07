Lav ledighet øker faren for rentehopp, ifølge sjeføkonom

Hovs kommentar kommer etter at Nav fredag la fram ferske tall, som viste at ledigheten tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken, skriver Dagens Næringsliv.

– Den registrerte arbeidsledigheten er igjen lavere enn anslått av Norges Bank. Sammen med høyere kjerneinflasjon enn ventet, øker dette sannsynligheten for en ny dobbeltheving fra Norges Bank, sier sjeføkonomen.

Det innebærer at Norges Bank setter opp renten med 0,5 prosentpoeng, slik banken gjorde i juni. Den neste rentehevingen kan komme allerede i august.

Hov påpeker at arbeidsmarkedstallene gir et godt bilde av norsk økonomi. Dersom ledigheten fortsetter å falle, vil det være et tydelig tegn på at det går bra med norsk økonomi, forklarer han.

Ifølge sjeføkonomen kan utviklingen i prisveksten i juli bli avgjørende for om det kommer en dobbelt renteheving. I juni lå kjerneinflasjonen på årsbasis på 3,6 prosent, mens Norges Bank har et langsiktig mål om at den skal være på 2 prosent over tid.