– Nødetatene er fremme på stedet. En person er skadd og tas med til Universitetssykehuset Nord-Norge med luftambulanse, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser at det er trafikale utfordringer, og at Veitrafikksentralen er varslet. Det er omkjøring forbi ulykken via Bergenesveien, ifølge politiet.