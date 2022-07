Sjøfly havarerte i Kvinnheradsfjorden – fire til sykehus for sjekk

– De fire som var om bord, to menn og to kvinner, blir fraktet til Haukeland universitetssjukehus med ambulansebåt for videre sjekk, skriver Vest politidistrikt på Twitter litt etter klokken 17 – om lag to og en halv time etter at politiet fikk melding om havariet.

Etter havariet lå sjøflyet opp ned i sjøen. Det ble tidlig klart at ulykken hadde skjedd i forbindelse med avgang.

– Et sjøfly med fire personer har havarert og kantret. Det flyter nå opp ned. Alle fire personer som var i flyet, er berget opp og overlevert helsevesenet for sjekk, skrev Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter.

Politiet fikk melding om saken klokka 15.35.