Fergeulykke ved Bergen – kjørte inn i kai og flere båter

Fredag morgen opplyste Vest politidistrikt at fergen hadde hatt et litt for hardt treff i ferjelemmen på Breistein i Åsane.

– Det er en godt synlig skade i baugen på fergen. Her må vi om bord og reparere. Det var ikke dette vi trengte etter korona og høye dieselpriser, sier Oddvin Håland, som teknisk ansvarlig på fergen samt styreleder i selskapet som eier den, til Bergensavisen.

Fergen fortsatte på ruta for å sette av biler og folk etter hendelsen. Det ble derimot gjort mer skade på returen til Valestrandsfossen på Osterøy. Flere fritidsbåter ble truffet av fergen idet den skulle legge til kai.

– Det var litt slit med manøvreringen, og folk var nok litt i sjokk. Fergen var borti en rekke med båter, sier Håland.

Totalt har sju båteiere har rapportert om skader.

– Vi holder på med avhør av mannskapet, sier operasjonsleder Eivind Hellesund I Vest politidistrikt.

Håland var selv om bord på fergen da den traff. Han forteller til Bergens Tidende at ingen var om bord i båtene som ble truffet.