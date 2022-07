I en av artiklene fra myndighetstro russiske medier, skrev Rg Russia at ukrainske flyktninger må stå i matkø for å ikke dø av sult. De skrev også at ukrainere må prostituere seg for å overleve i Norge.

REN TV skrev i sin tittel at ukrainere er tvunget til å overleve gjennom prostitusjon. I artikkelen sto det at ukrainske flyktninger må stå i lange køer for å få gratis mat for å «overleve», og at «mange ukrainere allerede tenker på å ty til prostitusjon».

REN TV meldte at ukrainere i Norge blir tvunget til å prostituere seg. Foto: REN TV

Russiske Pravda meldte at ukrainske flyktninger sulter og står i kø for mat. I artikkelen sto det også at «ifølge lokale medier kan ikke staten stille med mat og tak over hodet til alle som trenger det».

Tsargrad TV hadde en overskrift om at ukrainske flyktninger er klare til å selge kroppene sine for mat, mens MKRU skrev at flyktningene tenker på å prostituere seg for å overleve.

Bildet brukt i artikkelen til russiske Pravda er ikke av matkøen i Stavanger. Foto: Pravda

Også på nettstedet kp.ru fikk leserne vite at ukrainske flyktninger vurderer prostitusjon for å overleve i Norge. Artikkelen var illustrert med et bilde fra en demonstrasjon i Tyskland.

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og forsker på påvirkning og propaganda. Han sier det som beskrives er en kjent teknikk som Russland bruker for å lage desinformasjon fra en kjerne som har noe sant i seg.

– Det ser vi mange eksempler på at russiske medier gjør. Det de oppnår, er å få en tilsynelatende legitimitet i saken. De lager et annet budskap, som har et snev av sannhet i seg, sier Sivertsen til Faktisk Verifiserbar.

Faktisk Verifiserbar er et samarbeid mellom ulike medier i hele Norge som jobber for å verifisere visuelt innhold og historier fra krigen i Ukraina.

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI

Ifølge Sivertsen er det to ting som kan gjøre at budskapet i russiske medier fremstår som mer troverdig:

– Det ene er at det er en kjerne av sannhet, at de faktisk står i matkø og at noen er sitert på at noen vurderer å prostituere seg. Det andre er at når russiske medier kan vise til at dette har vært omtalt i norske medier, gir det mer troverdighet.

Sivertsen forklarer at russiske medier vil fremstille det som at det står dårlig til i Europa overfor befolkningen i Russland.

– Én av flere sentrale sentrale fortellinger i russisk propaganda rettet mot egen befolkning, er at vestlige demokratier er kjipe steder i moralsk og økonomisk forfall, sier han.

– For å «bevise» det, både omskriver og finner de på saker, bruker bilder og film tatt ut av kontekst og kilder som kan bekrefte den historien de ønsker å fortelle.

Russland sprer desinformasjon ved hjelp av store nettverk

Kilden til de russiske mediene er en NRK-artikkel publisert 17. juli.

Den har tittelen «Ukrainske flyktninger må stå i matkø for å overleve i Norge». Her får leseren vite om en flyktning som får 2000 kroner i måneden i støtte fra staten til mat, klær og kollektivtransport.

Denne NRK-artikkelen ble sitert av russiske medier. Foto: Skjermbilde: NRK

Ordføreren i Stavanger uttaler at beløpet er for lite, og den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas Norge bekrefter at flyktninger må stå i matkø i både Oslo og Trondheim. Til slutt skriver NRK at ordføreren i Stavanger fikk organisert ekstra utdeling av tørrmat.

I artikkelen siterer NRK en sak publisert av Stavanger Aftenblad 12. juli:

– Denne saken ble først omtalt i Stavanger Aftenblad. I avisa sto det også at den økonomiske situasjonen er så krevende at noen har vurdert å prostituere seg.

Den opprinnelige artikkelen fra Stavanger Aftenblad er kun tilgjengelig for abonnenter, og har tittelen:

– Flere ukrainske flyktninger i matkø i Stavanger: – Noen sa at de vurderer å prostituere seg

Et sitat i den opprinnelige artikkelen til Stavanger Aftenblad blir feilsitert i russiske medier. Foto: Skjermbilde: Stavanger Aftenblad

I den får leseren høre om to ukrainere som til nå har bodd på hotell, der de fikk servert flere måltider om dagen. Men nå som de bor på i leiligheter, må de kjøpe sin egen mat.

En bestemor og et barnebarn får hehholdsvis 67 og 58 kroner dagen til mat. De går derfor ukentlig til en matstasjon i Stavanger for å få mat gratis.

Avisen skriver at daglig leder Aline Kamudege i den frivillige organisasjonen Open Hands For You, sier flere av flyktingene er desperate:

– Jeg gråt etter matutdelingen forrige gang. Det var noen som sa at de vurderer å gå på gaten og prostituere seg.

Det er dette sitatet noen russiske medier refererer til når de skriver at ukrainere må prostituere seg for å overleve i Norge.

Journalist Klaus Gustafsson i Stavanger Aftenblad sier til Faktisk Verifiserbar at han var opptatt av å ha et nøkternt språk da han skrev artikkelen som NRK siterer.

Han mener at russiske medier «slår fast ting det ikke er dekning for», og at det som skrives «er et godt stykke unna» det som står i hans artikkel.

– Det er ikke gøy å se at noe du har skrevet ender opp i russiske medier som noe helt annet. Og spesielt ikke når det blir brukt som propaganda i en krig, sier Gustafsson.

– Det er jo en spesiell opplevelse. Siden den russiske invasjonen har jeg skrevet mange saker om ukrainske flyktninger, uten at dette har skjedd. Samtidig er jeg klar over at de holder på slik. Derfor er jeg ikke veldig overrasket.

Slik er Putins propagandakrig

Heller ikke Aline Kamudege i Open Hands For You synes noe om at russiske medier overdriver når de bruker NRK-saken hun indirekte er sitert i.

Kamudege understreker at dersom man leser det som står i Stavanger Aftenblad, er det ikke slik at ukrainske flyktninger skal prostituere seg.

– At russiske medier skriver at ukrainske flyktninger må prostituere seg i bytte for å få mat, er helt feil, sier hun til Faktisk Verifiserbar.

– De kan ha sagt at de tenker på å prostituere seg, ikke fordi de skal gjøre det, men jeg gråter over at noen tenker det. At de sier dette, viser bare hvor tungt de har det.

Ifølge Kamudege er det heller ikke korrekt at flyktningene er tvunget til å stå i matkø:

– Ingen er tvunget til å komme hit, det er helt frivillig, og det er helt åpent for alle. Litt av målet er også det sosiale. De bor på forskjellige steder, og her kan de komme og føle seg hjemme, sier hun.

Journalist Ingvald Nordmark laget TV-saken for NRK. Han sier at når nettartikkelen til NRK blir sitert av russiske medier på at ukrainske flyktninger vurderer prostitusjon, er dette en sitering av Stavanger Aftenblad.

– Men, med overskriften «Ukrainske flyktninger må stå i matkø for å overleve i Norge», er jo det typisk at vi har dratt den noe langt, erkjenner Nordmark.

Han forteller at det var 40–50 ukrainske flyktninger på matutdelingen den dagen NRK-teamet var der. De kom dit to til tre timer før matposene ble delt ut.

– Flyktningene sto ikke i kø, de hadde et treffpunkt. De var inne, satt, det var servering av kaffe, og det var ingen følelse av desperasjon. De pratet, fikk praktisere språk, beskriver Nordmark.

– De var der for å få mat, det er ingen tvil om det, men de fryktet ikke at de ikke skulle få noe mat.

Nordmark opplyser at nettartikkelen er skrevet av en kollega, og sier at det er en tankevekker at den har blitt sitert av russiske medier:

– Når det vi lager av journalistikk i Norge kan bli brukt og misbrukt når det blir gjenfortalt i andre medier, så det er en skikkelig tankevekker. Spesielt når det gjelder krig der sannheten forsvinner ganske raskt, sier han.

Les artikkelen på Faktisk.no