Norwegian og Norse inngår samarbeid

– For kundene er dette en god nyhet fordi det knytter våre flyreiser i Europa sammen med Norse sine destinasjoner til og fra USA. Plattformen finner gode videreforbindelser og sikrer reiseruten. Samtidig er målet å få flere kunder som flyr langdistanse, inn i vårt rutenett, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i en pressemelding.

Plattformen som binder selskapene sammen, driftes av det islandske selskapet DoHop. Deres integrasjonsteknologi søker fram og knytter sammen reiser fra flere flyselskaper og setter sammen den mest tidseffektive og konkurransedyktige reiseruten, opplyser Norwegian.

Knytter flyginger til USA

For Norwegian betyr det at flyginger i Norge, Norden og Europa knyttes til destinasjoner i USA, og motsatt at destinasjoner i USA knyttes til Norwegians rutenettverk i Europa.

– Avtalen vil øke transatlantiske reiser ytterligere, noe som vil være til nytte for lokal turisme og bedrifter på begge sider av Atlanterhavet, sier Norse Atlantic Airways-sjef Bjørn Tore Larsen.

Tjenesten er tilgjengelig fra torsdag, men reisene kan bestilles først fra og med september og vil senere være tilgjengelig på større søkemotorer som eksempelvis Finn Reise og Google Flights.

Norwegian inngikk et billettsamarbeid med Widerøe i starten av juli.

Startet opp i 2022

Norse Atlantic Airways er et norsk lavpris langdistanseflyselskap som ble opprettet i februar 2021, og startet flyginger juni 2022. I dag har de flyginger til Fort Lauderdale, Orlando, Los Angeles, New York JFK, London og Berlin.

Norwegian feirer 20-årsjubileum i år, og selskapet opererer innenriks i Norge og Norden og til destinasjoner i Europa. Tidligere hadde selskapet også flygninger til blant annet USA.