Fengslingsmøte etter masseskyting i Danmark

Det skal holdes nytt fengslingsmøte for 22-åringen som er siktet for å ha drept tre personer på et kjøpesenteret Fields i København 3. juli.

Pressekonferanse med USAs finansminister

USAs finansminister Janet Yellen har pressekonferanse om utviklingen i landets økonomi. Kl. 19.30. Arbeidsledigheten er på 3,6 prosent, det laveste tallet på nær 50 år. Samtidig er inflasjonen på 9,1 prosent, den høyeste prisveksten i landet på lang tid.

Landbruksministeren åpner Trøndersk Matfestival

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) holder åpningstale klokken 10.10. Pris for Årets produkt og Bærekraftpris deles ut klokken 10.30.

Andre kvalifiseringsrunde i Conferenceligaen

Molde møter svenske Elfsborg Molde klokken 18.45 hvor stillingen foreløpig er 1–4 til moldenserne. Klokken 19 er det Lillestrøm mot finske SJK, hvor Lillestrøm har ledelsen 1–0. Mellom Viking og Sparta Praha fra Tsjekkia er stillingen 0–0. Kampen starter klokken 19.