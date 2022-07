Svake søkertall til lærerutdanning på Nesna

Selv om 118 søkere hadde en av de 100 plassene på lærerutdanningene ved Nesna som førstevalg, viser det seg at flere av søkerne ikke er kvalifisert.

Dårligst ser det ut for grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. klasse. Her var det 25 førstevalgssøkere til 30 plasser. Men bare 10 av søkerne er kvalifisert, skriver kunnskapsavisen Khrono.

Til programmet for 5.–10. trinn var det 43 søkere til 40 plasser, men bare 29 av søkerne er kvalifisert. 47 søkere ville ha en av de 30 plassene på barnehagelærer utdanningen, men bare 33 er kvalifisert.

Det er sendt ut 82 tilbud om plass, 18 færre enn det er plasser. For 1.–7. trinn er det bare sendt ut 12 tilbud. Dermed tilsvarer bare 40 prosent av kapasiteten.

Nesna er en del av Nord universitet. Der sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk at endringer i opptakskravene kan ha spilt en rolle for de nedslående søkertallene.

– Det kan hende at ikke alle har fått med seg hva endringene har gått ut på og feilaktig trodd de var kvalifiserte søkere, skriver han i en epost til Khrono. Prorektoren sier universitetet vil jobbe med å supplere opptaket og at det derfor kan komme flere søkere.