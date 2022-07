Meteorolog: – Nå kommer sommerværet tilbake

Det er bare noen få dager igjen av juli måned, og fellesferien nærmer seg slutten.

For alle som må returnere til jobb på mandag etter å ha vært på ferie, kan man se fram til en siste helg preget av svært godt sommervær og høye temperaturer – særlig dersom man bor i Sør-Norge.

– Det er et høytrykk som bygger seg opp over Sør-Norge, og endelig kommer sommerværet tilbake, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt til NTB.

Fra torsdag vil temperaturene stige, og det ligger an til en helg preget av høye temperaturer rundt 24 grader i Oslo-området. Det er særlig lørdagen som peker seg ut som den beste dagen, ifølge Valved.

Til helgen starter dessuten verdens største fotballturnering, Norway Cup, i Oslo. Turneringen har i år 50-årsjubileum og arrangeres for første gang siden 2019 på grunn av pandemien. De rundt 30.000 påmeldte kan med andre ord glede seg til en solrik helg på fotballbanen.

Sørlandsidyll

Mange forbinder Sørlandet med sommeridyll, og helgen vil kunne leve opp til disse forventningene med temperaturer rundt 20 grader og sol.

– Det kan komme noe lokal tåke natt til fredag og litt ut på dagen, før det sprekker opp, sier Valved.

De siste dagene har kalde luftmasser fra nord skapt høstlig stemning på deler av Vestlandet. Nå blir det imidlertid en slutt på dette, og også her vil man kjenne på sommervarme.

– Det blir fint særlig torsdag og fredag, og så blir det litt skyet på lørdag. Et lavtrykk fra vest vil skape litt nedbør fra natt til søndag på Vestlandet, sier meteorologen.

I Midt-Norge vil skyene henge litt igjen før høytrykket bryter opp skydekket fredag, og det ligger an til en fin helg også her. Temperaturene kan ligge rundt 20 grader. I Trøndelag vil det komme litt skyer og nedbør søndag kveld.

Sommervær også i nord

Mens folk i Sør-Norge smører seg med solkrem, blir nordlendingene nødt til å smøre seg med tålmodighet.

De neste dagene vil fortsatt være preget av en del lave temperaturer og nedbør som følge av lavtrykket som har preget landsdelen. Lavtrykket vil forsvinne utover i Barentshavet på torsdag, men det vil henge igjen litt bygevær, forklarer Valved.

Fra fredag av vil imidlertid temperaturene stige, og i helgen vil man kunne glede seg over sommerlig vær også i Nord-Norge. Her er det også lørdagen som peker seg ut som den beste dagen, og i for eksempel Bodø vil det kunne bli opp mot 19 grader lørdag.

– Kirkenes får nok ikke like fint vær som Bodø og Tromsø, men det vil være skiftende skydekke og perioder med sol, sier meteorologen.

Et lavtrykk over Finland kan gi nedbør helt nord, og det kan komme noen dråper særlig i Finnmark lørdag og søndag, sier hun.

Våt start på august?

Når helgen går mot slutten, gjør også juli måned det samme. Mandag er det 1. august, men det er vanskelig å si noe konkret om hvordan august vil starte, ifølge Valved.

– I prognosene bygger det seg ikke opp noen høytrykk. Akkurat nå er det noen små lavtrykk til stede, men det er for tidlig å si hvor mye det blir ut av det

– Vi går mot en roligere værtype over hele landet nå, og sommeren er en tid for ettermiddagsbyger, sier hun.