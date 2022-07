Apekoppviruset kan ramme hvem som helst, men foreløpig er det flest menn som har sex med menn som smittes.

Folkehelseinstituttet (FHI) tror ikke at apekopper vil bli en epidemi i Norge, men understreker at sannsynligheten er større for videre smittespredning i denne gruppen.

Informasjonskampanjer om apekopper har siden virusutbruddet i mai derfor rettet seg mot homofile miljøer.

– Henge bjella på katten

Daglig leder Rolf Martin Angeltvedt i Helseutvalget er ikke bekymret for stigmaet som kan oppstå ved at verdens helsemyndigheter nevner menn som har sex med menn eksplisitt.

Helseutvalget er en stiftelse som arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile, bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.

– Vi må henge bjella på katten og snakke sant om hvem dette viruset rammer. Jeg synes ikke vi skal være så politisk korrekte når det kommer til smittespredning, sier han til NTB.

Angeltvedt mener at apekopper kan minne om hivepidemien fordi det rammer menn som har sex med menn.

– Det er ikke tilfeldig hvem som får hiv, og derfor kan vi heller ikke late som det er det. Det samme gjelder apekopper. Det er helt urettferdig, men det må vi forholde oss til, sier han.

Stigma mot homofile

I mai gikk visedirektør Matthew Kavanagh i FNs hiv- og aidsprogram (UNAIDS) ut med en oppfordring til medier, regjeringer og lokalsamfunn.

Han ba om at de responderer på apekopputbruddet på en måte som unngår stigma mot folkegrupper.

– Stigmatiserende retorikk kan raskt motvirke faktabasert respons, drive folk bort fra helsetjenester, hindre innsats for å spore smitte og oppmuntre til ineffektive straffetiltak, sa han, ifølge Blikk.no.

Størst forekomst

23. juli fastslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at apekopper er en global helsekrise. Viruset har nå passert 16.000 tilfeller i 75 land, og mer enn 10.000 av disse er i Europa. Det er hittil ikke meldt inn noen dødsfall.

I Norge er det registrert 46 tilfeller. Alle som er smittet, er menn. I Europa er 99,5 prosent av tilfellene menn.

– På bakgrunn av tallene vi ser i Europa, er det tydelig at det er veldig få heterofile som smittes, sier Angeltvedt.

– Da tenker jeg at det er rart om vi skal snakke om generell smitte. Vår anbefaling er at målgruppen tar ansvar, deler informasjon og er raske med å ta vaksine når den kommer, sier han videre.

Hvorfor homofile?

Men hvorfor sprer apekopper seg hovedsakelig blant homofile og miljøer hvor menn har sex med menn?

– Enkelte menn som har sex med menn, kan ha mange partnere, i inn- og utland, og på arenaer som er tilrettelagt for at mange kan treffes og ha tilfeldig seksuell kontakt. Dette gjør dem sårbare for smitte, sier FHI-lege Elisabeth Astrup til NTB.

Astrup sier at de som er blitt smittet utenfor miljøer hvor menn har sex med menn, har vært personer i samme husstand som smittede.

Det kan tyde på at viruset i hovedsak sprer seg ved intim kontakt og særlig sex, ifølge Astrup.

– Spredningen ligner på den vi ser ved noen seksuelt overførbare sykdommer der spredningen hovedsakelig opprettholdes i «en kjernegruppe» av personer med høy rate av nye seksuelle kontakter, sier FHI-legen.

Erfaring fra kjønnssykdommer

Astrup understreker at helsemyndighetene i Norge har lang erfaring med forebyggende arbeid blant menn som har sex med menn.

– Det er en sårbar gruppe for en rekke seksuelt overførbare infeksjoner, som hiv-infeksjon, gonoré og syfilis, og det understreker viktigheten av konkret og målrettet informasjon om smitterisiko og forebyggende tiltak, sier FHI-legen.

– Særlig viktig er innspill fra grupper og organisasjoner som representerer de utsatte gruppene. Samtidig er det viktig å formidle at risikoen for smitte ikke er begrenset til denne gruppen, sier hun videre.

FHI og Helsedirektoratet har samarbeidet med slike organisasjoner både før og etter pride, opplyser Astrup.

Annonser på Grindr

Helseutvalget er en av de organisasjonene. De har gjennomført målrettede kampanjer for å informere homofile miljøer om apekopper.

Angeltvedt i Helseutvalget forteller at helseorganisasjonen blant annet har laget annonser på Grindr, en sjekkeapp for homofile, biseksuelle og transpersoner.

– Vi rekrutterte unge homofile menn og transpersoner som frontet budskap om åpenhet rundt apekopper, og at det ikke er noe å skamme seg over, sier han.

I tillegg har organisasjonen vært i dialog med utesteder for LHBT-miljøer for å gi dem informasjon om grundige renholdsrutiner som FHI har laget.