Norge sender skogbrannpersonell til Hellas

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender to team med skogbrannpersonell til Hellas. Personellet kommer i hovedsak fra Telemark. Det første teamet reiser 30. juli og blir avløst av det andre teamet to uker senere. Klokken 11 i dag møter de pressen i Skien.

Rentemøte i USA

Lederen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, holder pressekonferanse etter et to dager langt rentemøte.

Equinor-resultat

Konsernsjef Anders Opedal skal presentere resultatene for andre kvartal og første halvår, samt gi en oppdatering om Equinors virksomhet.

Sluttspill EM i fotball

Det tyske kvinnelandslaget møter Frankrike i semifinalen som spilles i Milton Keynes i England. Kampen starter klokken 21.