Lufthansa-streiken i gang

I grålysningen startet 20.000 bakkeansatte i Lufthansa en streik som skal vare i et drøyt døgn. Det rammer 134.000 passasjer. Over 1000 avganger, inkludert 13 til og fra Norge, er innstilt som følge av streiken. De bakkeansatte krever 9,5 prosent mer i lønn for å kompensere for økt arbeidsbyrde, høy inflasjon og en generell nedgang i lønn under pandemien Forhandlingene fortsetter 3. og 4. august.

Russland hevder å ha inntatt Ukrainas største kullkraftverk

Bilder i separatiststyrte medier viser det som skal være leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen ved kraftverket nær byen Svitlodarsk i Donetsk. Det har foreløpig ikke vært mulig å bekrefte den russiske påstanden. og andre meldinger tilsier at kampene fortsatt pågår rundt kraftverket.

Minst 15 drept i protester mot FN i Kongo

Tolv sivile og tre medlemmer av en fredsbevarende FN-styrke har mistet livet, opplyser landets myndigheter. Demonstrasjonene kommer i kjølvannet av anklager om at FN-styrken Monusco ikke har klart å beskytte sivile mot en militsgruppe som har herjet i årevis. En FN-talsperson sier flere hundre personer har gått til angrep på FN-baser i Goma og flere andre steder i North Kivu øst i Kongo. I tillegg er boligene til flere FN-ansatte angrepet.

Nattlig nettbanktrøbbel for DNB

Ved 0.45-tiden i natt var det problemer med flere tjenester på nett og mobil hos DNB. Rundt klokken 1.30 opplyste banken på sin statussider at alle systemer igjen fungerte normalt.

Bolig totalskadd i brann i Åmli

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.34. Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet. De som hadde vært i huset, kom seg ut, og to av dem ble sendt til legevakt for en sjekke etter å ha pustet inn røyk.