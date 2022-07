Vaksine-gladnyhet etter Aker Brygge-utbruddet

Forskningsstudien fra FHI og Oslo universitetssykehus viser at coronavaksinen ikke hindrer smitte, men at immunresponsen utløst av vaksinen sørger for at sykdomsforløpet blir mildt.

Forskere har undersøkt blodprøvene til personer som deltok på julefesten på Aker Brygge 26. november 2021, hvor Norges første omikronutbrudd ble påvist.

I studien så forskerne på hvordan vaksinen beskytter mot omikronsmitte når antistoffene ikke virker like godt fordi viruset har endret seg. De konkluderte med at de smittede, som alle var fullvaksinerte, utviklet nye antistoffer som gjorde dem bedre rustet mot fremtidige coronavarianter.

– Omikronvarianten reduserte effekten av vaksinasjonen og gjorde viruset betraktelig mer smittsomt. Likevel viste det seg tidlig at infeksjon med omikron ga relativt mild sykdom hos vaksinerte, sier seniorforsker Siri Mjaaland ved FHI.

Studien fant også at vaksinerte personer med omikron også utviklet nye T-celleresponser mot andre deler av viruset, som ikke finnes i vaksinen.

Dette vil ifølge FHI føre til en bredere immunitet mot andre virusvarianter.