Resultatet i avstemningen om SAS-avtalen blir kjent 6. august

– De fire pilotforeningene har startet litt ulikt, men de er blitt enige om at resultatet for alle fire skal være klart samme dato. Det blir midnatt natt til 5. august, slik at resultatet blir klart til 6. august, opplyser Trygve Bergsland i Parat til NTB.

Etter 15 dager med streik ble SAS og pilotforeningene enige om en avtale natt til tirsdag 19. juli. Nå er det opp til pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark å avgjøre om de godtar den.

Selv om SAS og pilotenes forhandlingsledere ble enige om en avtale, er det på ingen måte en garanti for at konflikten er over.

Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening vil overfor NRK ikke spå utfallet .

– Nå er det opp til medlemmene i de ulike fagforeningene å avgjøre om de tror det er mulig å oppnå et bedre resultat ved å stemme avtalen ned og gå ut i konflikt igjen, sier han.

Til Dagbladet Børsen sa Klokset sist uke følgende:

– Forverringene av vilkår, spesielt det som går på arbeidstid og tvungen sesongdeltid, er selvfølgelig ikke noe som blir godt mottatt. Det er heller ingen som liker å gå ned i lønn i en periode med ganske høy inflasjon, så det har vært en bitter pille å svelge. Det er det ingen tvil om.