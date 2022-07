Hyttebrann i Rogaland – alle kom seg ut

Sørvest 110-sentral fikk melding om brannen nær Songesand i Lysefjorden klokken 2.46.

– Vi har fått melding om at det er fire personer til stede, men alle har kommet seg ut, sa operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB ved 3-tiden. En time senere opplyser 110-sentralen på Twitter at det har brent i kledningen på hytta, men at de har kontroll. God innsats fra personer på stedet hindret spredning.

EU-landene enige om gasskutt

Natt til tirsdag skriver DPA at EU-landene er enige om et frivillig kutt på 15 prosent mellom 1. august i år og 31. mars neste år. I tillegg vil det bli innført en ordning som utløser krav om energisparing ved omfattende gassmangel.

Enigheten innebærer betydelig mindre strengere regler enn hva EU-kommisjonen først la opp til av frykt for at bortfall av russisk gass skal utløse energikrise til vinteren.

Biden fordømte Trumps unnfallenhet

President Joe Biden fordømte i en tale mandag Donald Trumps manglende forsøk på å stanse angrepet på kongressen i fjor. I talen til årsmøtet i Orlando for fagforeningen for svarte politiledere i USA, ga presidenten de klareste uttalelsene hittil om daværende president Trump og stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

– Liv gikk tapt. Mens dette pågikk satt den avtroppende presidenten komfortabelt i sin egen spisestue og så på dette utspille seg mens modige polititjenestemenn ble utsatt for et middelalderhelvete i tre timer, sa Biden til de tillitsvalgte.

Valgdagsmålinger i Tunisia viser flertall for ny grunnlov

Tunisierne stemte mandag over en ny grunnlov som gir president Kais Saied nærmest ubegrenset makt hvis den blir vedtatt. Valgdagsmålingene viser at 92,3 prosent av dem som har stemt, sier ja til den nye grunnloven. Valgdeltakelsen var på 27,5 prosent.

Resultatet er ventet å være klart tirsdag kveld eller onsdag morgen.

Innleggelser skyldtes ikke metanol

Metanolforgiftning var likevel ikke årsaken til at flere personer ble lagt inn på Sørlandet sykehus, viser testanalyser som ble analysert i Oslo mandag kveld, melder NRK. Årsaken til forgiftningene er så langt ukjent, og politiet etterforsker saken.