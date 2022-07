Sp-fylkesledere vil kutte strømeksporten kraftig

– Vi er for markedsøkonomien, men den må styres. Her er det snakk om den norske forsyningssikkerheten, sier leder Sigrid Simensen Ilsøy i Buskerud Senterparti til Klassekampen.

Avisen har snakket med åtte av sytten fylkesledere, og Ilsøy er en av flere som slutter opp om utspillet til partifelle Per Olaf Lundteigen. Han foreslo nylig å begrense eksporten så den ikke er større enn importen. Det vil han holde på med til fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge er på mediannivået.

– Hvis det Lundteigen sier er korrekt, og dette er mulig, så er det rart at verken våre egne statsråder eller olje- og energiminister Aasland følger opp, sier Per-Asbjørn Andvik, som leder Vestfold Sp.

Også Akershus-leder Brita Skallerud vil legge seg på Lundteigens linje. Hun mener dagens situasjon er prekær.

– Det sies jo at det kan bli rasjonering og strømstans utover høsten og vinteren. Vi som egentlig er selvforsynte, må sørge for at våre egne får strøm først, sier hun.

Vidar Nedrebø, som leder fylkeslaget i Rogaland, mener Norge må se på handlingsrommet overfor Europe og komme ut av det han kaller «en tvangstrøye fra Europa, altså EØS-avtalen».