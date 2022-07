Tre menn anholdt etter ran i Bergen

Politiet i Bergen fikk melding om det første ranet klokken 15.55. Da var en person blitt truet med kniv og fraranet en jakke, og politiet bevæpnet seg og rykket ut. 24 minutter senere fikk politiet igjen melding om et ran, på Danmarks plass, skriver Bergensavisen.

– Den ene har klart å utøve vold da han ble anholdt, han skal ha tildelt noen slag, vi måtte bruke pepperspray for å få kontroll på ham, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Hellesund forteller til BA at en politimann ble slått i hodet, og at det er grunnen til at politiet valgte å bruke pepperspray.

Tidligere mandag lette bevæpnet politi etter en mann med kniv ved Torgallmenningen, men ifølge politiet det er usikkert om de to hendelsene henger sammen, sier operasjonslederen.