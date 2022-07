Siktet kvinne etter Sian-påkjørsel fremdeles ikke avhørt

– Hun har følt seg sliten, og vi har ikke hørt noe fra politiet siden ferien startet, sier kvinnens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, til Dagbladet.

Kvinnen har ikke tatt stilling om hun ønsker å la seg avhøre, forklarer Drevland.

Den andre kvinnen, som var sjåfør av bilen, har tidligere nektet å snakke med politiet.

Politiadvokat Maiken Brovold sier til avisen at saken fortsatt etterforskes, og at de ikke har noen kommentar per nå.

Sjåføren er siktet for grov kroppsskade, mens passasjeren er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Begge nekter straffskyld.

Kort tid før påkjørselen ble en koran påtent av Sian-medlemmene i et veikryss på Mortensrud i Oslo. Begge kvinnene var til stede da koranen ble brent. Den ene kvinnen tok med seg den utbrente boka inn i bilen før de kjørte etter Sian-lederen.