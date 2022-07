– Brunsneglene kommer til stadig nye områder i Norge. Det er veldig fortvilende, og når de først etablerer seg, kan de bli veldig mange på kort tid, sier Bjørn Arild Hatteland, biolog og forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til NTB.

Brunsneglen liker det ikke når det blir for tørt og varmt.

En skikkelig tørkesommer kan gjøre det vanskelig for sneglene å overleve, men sånn som sommerværet har vært hittil i år mange steder – vått og ikke for varmt – trives de godt. Det er likevel ikke alltid så lett å vite om du har flere eller færre snegler i hagen i år sammenlignet med i fjor.

Uønsket art

– Selv om du ikke ser dem, betyr det ikke at de ikke er der. Sneglene tørker ut i sola, og liker ikke varmen. Da holder de seg skjul og er i stedet nattaktive. Det gjør det krevende å holde oversikt over hvor mange snegler som er et bestemt sted, sier Hatteland.

Brunsnegler er uønsket i norsk natur og spiser alt de kommer over.

Ifølge biologen er den en av de mest invaderende artene i hele Europa, og derfor bør du forsøke å bli kvitt dem selv om du kanskje ikke opplever at hagen din er spesielt plaget. Det finnes forskjellige giftmidler du kan bruke, men de fungerer bedre tidligere i sesongen. Hatteland forklarer at det mest effektive så sent på sommeren som nå, er å plukke dem.

– Hvis du har lyst til å drepe sneglene mest mulig effektiv og med minst mulig lidelse, er kokende vann å anbefale. Ha en bøtte med kokende vann som du putter sneglene oppi, da dør de raskt, sier han.

I juli begynner sneglene å bli store, og i august og september legger de egg.

Rydd hagen – bli kvitt snegleegg

Hvis du ikke ønsker at de skal formere seg og bli enda flere, er det lurt å sette i verk tiltak nå. Som å rydde i hagen, for eksempel.

– Få eggene fram i dagen. Få unna rot og hageavfall som har blitt liggende, og rydd opp i komposthaugen. Sneglene liker å gjemme seg bort for å legge egg. Jo færre skjulesteder, jo mindre klarer sneglene å formere seg, sier Hatteland.

Gjennomsnittlig legger en brunsnegl mellom 150 og 200 egg, men er den skikkelig ivrig har den potensialet til å legge hele 400 egg.

Sneglene klarer seg stort sett gjennom vinteren ved å skjule seg i blant annet komposthauger. I tillegg blir den på nytt og på nytt ført inn i landet via import av planter, eller gjemt i pallekarmer og lignende.

Dermed er det liten sjanse for at vi klarer å bli kvitt dem, men aller monner drar oppfordrer Hatteland.

– Den har noen naturlige fiender, som pinnsvin, noen kråkefugler, biller og parasitter. Men det er ikke nok til at vi blir kvitt den. Brunsneglen er uønsket i norsk natur, så hvis alle gjør en innsats kan vi holde bestanden nede, sier biologen.