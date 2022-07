Et skarpt lysglimt etterfulgt av et høyt smell førte til at nødetater over store deler av Sør-Norge ble nedringt en varm julidag i 2021.

Det ble imidlertid raskt avklart at det ikke var snakk om noe skummelt, men heller en flere milliarder år gammel meteoritt, som tilfeldigvis hadde falt ned i Finnemarka i Lier kommune nord for Drammen.

Der suste den ned i en fart som tilsier Oslo-Drammen på rundt to sekunder.

Mandag 25. juli har det gått ett år siden hendelsen, og meteoritten er fortsatt sporløst borte. Likevel fortsetter jakten på romsteinen med stor entusiasme.

– Det har vært et helt vanvittig engasjement, forteller meteorekspert Morten Bilet i Norsk meteornettverk til NTB.

Han har selv mottatt flere svarte steiner til undersøkelser i løpet av året som har gått, selv om ingen av dem hittil har vist seg å komme fra verdensrommet.

– Det er jo ikke så rart at folk blir interessert når meteoritten kommer så langveis fra, kanskje helt fra Mars eller Jupiter! Den kan forklare hele dannelsesprosessen i solsystemet vårt, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Et sted mellom 70 og 80 mennesker deltok i et systematiske søk etter meteoritten i Finnemarka i Lier kommune i fjor sommer. Foto: Torstein Bøe / NTB

Tre meteorittbiter

Det som er nytt fra i fjor sommer, er at norske meteoreksperter har funnet ut at så mye som tre meteorittbiter ligger gjemt i myr og skogholt utenfor Drammen. Likevel gjør nettopp naturen leteaksjonen utfordrende.

– Området er hovedsakelig vann og myrområder. Når en halvkilos stein kommer i 300 kilometer i timen mot bakken, vet vi at den går tvers gjennom hustak, så da er det sannsynlig at den forsvinner enda dypere ned i en myr, forklarer Bilet, som legger til at meteoritten heller ikke er spesielt magnetisk.

– Den reagerer ikke på magnetsøk. Dersom den har forsvunnet ned i bakken, kan dette bli et vrient prosjekt, sier han.

Sjansene for å finne meteoritter er best etter vintersesongen.

– Det er mye enklere når snøen begynner å smelte fordi da er bakken under hard, og meteoritter som har falt ned på vinteren blir liggende helt åpent, forklarer Bilet.

Han viser blant annet til mega-meteoritten som falt ned i Ural-regionen i Russland i februar 2013, som ble funnet så snart snøen smeltet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Dette er området hvor Norsk meteornettverk tror man kan finne meteoritten. Meteorekspert Morten Bilet sier at området er cirka en halv til én kilometer bredt og rundt tre kilometer langt. Foto: Norsk meteornettverk / NTB Foto: NTB

Et mysterium

Men selv om det har gått et år siden meteoritten ankom Norge, tror ikke Bilet at det betyr at den aldri vil bli funnet. Selv har han vært ute og lett flere ganger.

– Mange meteoritter rundt om i verden blir først funnet flere år etterpå, sier han entusiastisk.

Omstendighetene rundt den forsvunne meteoren er foreløpig ukjent.

– Det er ekstremt spennende. Man lurer jo på hvor meteoritten kommer fra, om det er en romstein fra månen eller kanskje Mars, eller en karbonmeteor med sjeldne aminosyrer. Mulighetene er endeløse, avslutter Bilet.