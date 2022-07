Brann fører til unntakstilstand i California

Californias guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i fylket Mariposa på grunn av den voldsomme skogbrannen ved Yosemite nasjonalpark og dens ringvirkninger. Brannen spredte seg over 6.555 mål med skog på under et døgn.

Over 6.000 innbyggere i området har fått ordre om å evakuerer, og mer enn 2.000 husstander har mistet strømmen. Fra før har flere tusen hjem blitt evakuert, og flere brannfly og helikoptre assisterer de over 400 brannmennene i slukningsarbeidet.

Millioner av ukrainere har fått beskyttelse i Europa

Over 3,7 millioner ukrainske flyktninger har fått midlertidig beskyttelsesstatus i Europa siden Russlands invasjon av landet i februar. Langt flere er flyktninger i eget land, melder FNs flyktningorgan UNHCR i sin siste rapport.

Nærmere 6 millioner ukrainske flyktninger er registrert i Europa, inkludert i Russland. Polen har tatt imot desidert flest av dem – 1,2 millioner flyktninger.

Haaland scoret og ble matchvinner i City-debuten

Erling Braut Haaland brukte kun drøye 10 minutter før han scoret i Manchester City-debuten mot Bayern München i USA. Haaland fikk bare én omgang på banen.

Målet kom etter 12 minutter. Haaland skled inn scoringen etter forarbeid av Jack Grealish og Kevin de Bruyne på banen til Green Bay Packers i amerikansk fotball i Wisconsin. Det kom ingen flere scoringer i 2. omgang, og dermed ble det en ny seier til de seiersvante fra Manchester.

Grøvdal med 8.-plass på 5000 meter i VM

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) avsluttet bra og løp inn til 8.-plass etter 14.57,62 på 5000-meterfinalen i friidretts-VM i Eugene i Oregon.

Farten var lav de første 1000 meter, men rett etter ble den skrudd opp, og da hang ikke Grøvdal med. Romsdalsjenta måtte slippe tetfeltet og ble hengende et stykke bak gjennom mesteparten av løpet.

Bilbrann i Asker og Oslo

På Billingstad i Asker ble flere biler skadd i en brann som politiet mener ble påsatt. To av bilene fikk brannskader, mens to andre biler fikk påført varme- og vannskader. En mann ble sett forlate stedet på en elsparkesykkel like før klokken 2.

Ved Furuset i Oslo ble en bilbrann på E6 slukket i 4-tiden. Det var ingen personer ved bilen da nødetatene kom til stedet, og politiet har søkt etter en eller flere personer.

To til legevakt etter røykutvikling i Bergen

Fem personer ble evakuert etter melding om røyk frå en bygård på Møhlenpris i Bergen i 4.30-tiden. To av dem ble sendt til legevakt for undersøkelse etter å ha pustet inn røyk.

Røykdykkere tok seg inn i bygningen, men de fant ingen brann eller flammer. Det var derimot en del røyk i kjelleren, og det er ukjent hva som er årsaken til røykutviklingen.