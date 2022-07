Flere personer trengte helsehjelp på festival i Hammerfest

Like etter klokken 23 rykket nødetatene ut til Rådhusplassen i Hammerfest etter melding om at det er flere personer som trengte helsehjelp, melder politiet i Finnmark.

– Tre personer har blitt tilsett av lege grunnet pustebesvær og oppkast. Det er ikke mistanke om at noen er utsatt for noe straffbart, tvitrer politiet like før midnatt.

Alle som oppholdt seg i teltet, ble evakuert. I samråd med arrangøren av Hammerfestdagan ble resten av konserten i teltet avviklet.

Festivalsjef Per Harald Aronsen sier til iFinnmark at situasjonen oppsto som følge av en del press blant publikum og at to personer måtte hjelpes ut av folkemengden.

– Vi var 200 under kapasitet på konserten. Det mener vi er godt innenfor, sier han.