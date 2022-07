Brannen i gjenvinningsanlegget i Sandnes er slukket

– Hovedbrannen er slukket, men på grunn av litt varmegang så må vi ha vakthold med et par menn til i morgen, sier vakthavende brannsjef Tor Meyer til VG.

Brannen brøt ut i gjenvinningsanlegget fredag morgen. Fredag kveld ble det opplyst at takkonstruksjonen til bygget hadde kollapset, noe som har ført til et krevende arbeid for mannskapene.

Meyer tror og håper og tror at de har full kontroll over situasjonen. Brannmannskapene vurderer at det ikke er trygt å gå inn i bygget, men de vil ta en ny vurdering på om de skal tillate å slippe folk inn i bygget i morgen tidlig.

Gjenvinningsanlegget til IVAR har kostet 650 millioner kroner, og anses nå som totalskadd.