Ingen spredningsfare for brannen i gjenvinningsanlegget i Sandnes

– I utgangspunktet har vi brukt natten på etterslukking av anlegget. Lørdagen vil også bli brukt på langvarig etterslukningsinnsats. Så får vi vurdere ytterligere tiltak etter hvert, opplyser vaktleder Christer Gilberg ved Sørvest 110-sentralen til NTB lørdag morgen.

Videre sier han at brannvesenet har kontroll på brannen i gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus i Sandnes, samt at det ikke er fare for spredning slik situasjonen er nå.

Det var fredag klokka 9.42 at brannvesenet ble varslet om brannen i gjenvinningsanlegget. 15 personer ble evakuert. En time senere hadde brannmannskaper kontroll på brannen, men den blusset så opp igjen i et transportbånd.

Brannen varte i timevis, og fredag kveld opplyste fungerende brannsjef, Tom Meyer, i Rogaland brann og redning IKS til Stavanger Aftenblad at takkonstruksjonen til bygget hadde kollapset. Sivilforsvaret og helikopter ble tatt i bruk under slokkingen fredag.

Gjenvinningsanlegget til IVAR har kostet 650 millioner kroner, og anses nå som totalskadd.