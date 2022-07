Mann pågrepet for sexchatting med barn

Han ble pågrepet i sitt hjem utenfor Bergen torsdag og er siktet for befatning med overgrepsmateriale, og for å ha seksualisert kontakt med barn.

– Han skal både ha sendt bilder og bedt om å få tilsendt seksualiserte bilder av barna han kontaktet, sier politiadvokat Elisabeth Bru til Bergensavisen.

Det er ikke kjent hvor mange fornærmede det er i saken.

Mannen har tidligere vært lærer, og han er også tiltalt i en annen sedelighetssak der barn er involvert. I slutten av august må han møte i Hordaland tingrett tiltalt for seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

Lørdag blir han fremstilt for varetektsfengsling, og politiet vil be om fengsling i fire uker på grunn av gjentakelsesfaren og faren for forspillelse av bevis, sier Bru.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen, og hans forsvarer Thomas Nondal har ikke ønsker å kommenteres saken.