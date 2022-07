Frp foreslår nøytral budbilbransje

Sjåfører som jobber for Bring er i dag selvstendig næringsdrivende bud. De får ikke bruke bilen til annet enn Bring-oppdrag, men budet garanteres likevel ingen inntekt. Kontrakten slår også fast at sjåfører selv må kjøpe uniform og betale for foliering av bilen.

– Når jeg leser deler av de kontraktpunktene dere har vist fram, så tenker jeg at det er helt eventyrlig at man har en sånn ordning, sier Frps fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til Klassekampen.

Han foreslår at Bring kan gjøre som i bransjen for transport av drivstoff – der kjører bilene ofte drivstoff for flere leverandører.

– Det er gjerne en bil som er nøytral og kjører drivstoff for Shell, Circle K og Esso, så de kan ta last for flere, sier han og legger til at det også er tilfelle innen for shipping.

Olsen understreker at Bring må gjøre egne vurderinger.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har tidligere uttalt at Brings sjåfører bør være fast ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende bud. Hun har også varslet lovendring i budbilbransjen til høsten.

Posten, som eier Bring, sier på sin side nei til fast ansatte budbilsjåfører som hovedregel.