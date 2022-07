– Pågripelsen var udramatisk, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NRK.

Politiet understreket at vedkommende ikke var til fare for publikum. Han ble isolert inne på et toalett på kjøpesenteret

– Vi driver og forhandler med vedkommende, sa operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NTB.

Kjøpesenteret ble ikke evakuert.

– Det er god dialog med vedkommende, opplyste operasjonssentralen.

Det var en vekter på kjøpesenteret som varslet politiet.