Etterlyst drapsdømt pågrepet i Tromsø

I 2013 ble mannen dømt til ni år og seks måneders fengsel for drap i hjemlandet. Han ble prøveløslatt for tre år siden, og flyttet til Tromsø i 2020, ifølge TV 2.

Domstolen i hjemlandet mener imidlertid at han har brutt vilkårene for prøveløslatelsen. Politiet i landet sendte dermed ut en internasjonal arrestordre for at han skal sone resten av straffen.

Mannen ble pågrepet av norsk politi søndag og er varetektsfengslet. Han motsier seg overleveringen og mener han har sonet straffen ferdig.

Ifølge kjennelsen om varetektsfengsling skal spørsmålet om utlevering bli avgjort i et rettsmøte innen kort tid.