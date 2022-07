Politiet i sørvest skriver på Twitter at det pågår en stor innsats på stedet for å begrense brannen. Gjenvinningsanlegget anses som totalskadd, og det er en fare for at det kan kollapse, skriver politiet. De oppfordrer folk i området til å holde vinduer og dører lukket ettersom det er kraftig røykutvikling fra stedet.

Politiets innsatsleder, Kim Flakstad, opplyste tidligere til NRK at røkyen som kommer fra brannen er farlig. Fungerende brannsjef, Tom Meyer, fortalte til NRK klokken 15.15 at han trodde den ene veggen i gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus kommer til å kollapse.

Tidligere ga brannvesenet opp å slukke den kraftige brannen fra innsiden. Politiet har sendt ut varsel om mulig farlig røyk.

Nødetatene ble varslet om brannen klokka 9.42 fredag. 15 personer ble evakuert. En time senere hadde brannmannskaper kontroll på brannen, men den blusset så opp igjen i et transportbånd.