Politiet presenterte ny tidslinje for masseskytingen

– De utsatte seg etter politiets syn for livsfare, og bidro på den måten til å forhindre at siktede gjorde ytterligere handlinger denne kvelden, sa politiadvokat Børge Enoksen fredag.

De som grep inn har nå fått status som fornærmet i saken.

På pressekonferansen presenterte politiet også en ny tidslinjen over kvelden. De er nå sikre på når det første skuddet falt.

– 01:12:08 – Siktede går av trikken

– 01:12:48 – Første skudd blir avfyrt

– 01:13:27 – Første melding til politiet

– 01:14:16 – Siktede blir lagt i bakken av sivile

– 01:14:26 – Første foreløpige utlesing med bevæpning

– 01:15:17 – Leses ut som PLIVO

– 01:18:47 – Politiet pågriper siktede

Bekrefter at politiet sto under 100 meter unna

På pressekonferansen bekreftet politiet at det var politifolk i en bil som VG har skrevet om fredag. Den sivile politibilen sto under 100 meter unna da Matapour ble taklet av sivile og lagt i bakken.

Kilder VG har snakket med forteller at de så at blålysene kom på i bilen, men at det likevel ikke kom noen derfra for å hjelpe til. VG har forsøkt å få svar fra politiet siden 4. juli om det var politifolk i bilen.

– Ja, det var politi i den bilen, bekreftet fungerende leder for Felles operativ tjeneste, Gunn Anita Bjørnbak under pressekonferansen, på direkte spørsmål fra VGs reporter.

I tidslinjene som politiet nå har presentert, står det ikke når politiet hadde første enhet på stedet. Ifølge Bjørnbak er det fordi de mangler fullstendig oversikt over det, og at politiet må komme tilbake til dette når de har mer informasjon.

Anslår rundt 100 fornærmede

Matapour fremstilles for videre varetektsfengsling på mandag. Det er så langt uklart om fengslingsmøtet blir fysisk, eller om det bli gjennomført uten rettsmøte som kontorforretning.

Politiet anslår at de vil komme opp i rundt 100 fornærmede etter Oslo-skytingen. Så langt er 69 personer definert som fornærmet. Dette inkluderer de to som ble drept.

– Vi har et fortløpende samarbeid med tingretten der vi oversender oppdatert materiale rundt analysearbeid som vi gjør. Det gjør at de fortløpende er bedre i stand til å ta stilling over søknadene og ankene som kommer, sa Enoksen.

Flere har vært kritiske til at mange berørte etter skytingen i Oslo har blitt nektet bistandsadvokat. Flere har anket og noen avslag er omgjort, sier politiet.

Politiet har hatt flere møter med tingretten og bistandsadvokater.

– Det gjøres fortløpende vurderinger og behandlinger av anker på avslag, og noen avslag er omgjort, sier Enoksen.

Uklart om han hadde medvirkning

Matapour er fremdeles siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen.

– Den siktelsen står seg, det er ingenting som så langt har endret på det, sa Enoksen.

Motivet er fremdeles uklart, men av teoriene politiet jobber etter er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile. En annen teori som undersøkes er om Matapour hadde medhjelpere.

Så langt har ikke Matapour latt seg avhøre av politiet. Oslo tingrett kom sist uke fram til at han skal tvangsinnlegges for prejudisiell observasjon. Denne avgjørelsen er nå satt i bero fordi han likevel har sagt seg villig til å samarbeide med de sakkyndige.

– Så får vi se hvordan de samtalene går og om behovet for innleggelse fortsatt er aktuelt etter det. Det er et scenario politiet jobber med, sa Enoksen.