Fortsatt trøbbel for SAS etter streiken – flere fly innstilt fredag

Tre døgn etter at streiken er over er SAS-trafikken fortsatt preget av innstillinger. Flyselskapet oppfordrer passasjerene til å møte opp som normalt om de ikke har fått annen beskjed Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: NTB