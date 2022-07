12-åring døde i Bømlo: Politiet begynner å danne seg et bilde av hendelsen

Politiet har avhørt vitner og undersøkt stedet. Båten som var involvert i ulykken, er sikret for videre undersøkelser.

– Dette er en tragisk hendelse, og politiet etterforsker saken som en ulykke, sier avsnittsleder for etterforskning ved Stord politistasjon, Trond Atle Sjøvold.

Politiet understreker at de er i en innledende fase av etterforskningen, og at det er for tidlig å konkludere med ulykkesårsaken.

Ulykken ble varslet til politiet klokken 16.18 torsdag. Den tolv år gamle gutten hadde falt i sjøen etter at båten han førte, hadde kjørt på en stake i sjøen. Gutten ble hentet opp av vannet, og det ble forsøkt hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde.

Politiet jobber videre med etterforskning av ulykken.