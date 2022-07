Ingebrigtsen enkelt videre til finale

Jakob Ingebrigtsen hadde full kontroll da han tok seg enkelt videre til VM-finalen i forsøksheatet på 5000 meter i Eugene, USA.

21-åringen løp inn til 2.-plass i heat to med tiden 13.13,92. VM-finalen på 5000 meter løpes natt til mandag klokken 3.05 norsk tid.

Gutt knivstukket i Oslo

Ingen er så langt pågrepet etter at en gutt ble stukket med kniv i Universitetsgata i sentrum av Oslo i 3.30-tiden.

Det var en politipatrulje i nærheten som oppdaget et slagsmål mellom en gruppe på om lag 15 unge menn. Fornærmede, som er i slutten av tenårene, er ikke alvorlig skadd.

Minst 50 skadd da sikkerhetsstyrker rev ned protestleir på Sri Lanka

Hundrevis av soldater gikk natt til fredag til aksjon mot den viktigste protestleiren i Colombo på Sri Lanka. Flere ble slått av soldatene da leiren ble revet. Leiren ble ryddet kort tid før demonstrantene skulle forlate den.

Det skjer etter at statsminister Ranil Wickremesinghe ble tatt i ed som ny president. Han har erklært unntakstilstand.

Mann påkjørt av bobil på Stord

En mann er fraktet til sykehus med alvorlige bruddskader etter en trafikkulykke på E39 ved Grov i Stord kommune.

Mannen ble påkjørt av en bobil da han gikk langs hovedveien. Han var bevisst etter ulykken, ifølge politiet. De tre personene i bobilen ble ikke fysisk skadd i ulykken.

Komitéleder: Trump løy, mobbet og forrådte sin ed

Lederen for 6. januar-komiteen startet den hittil siste høringen om kongresstormingen med å si at Donald Trump gjorde alt han kunne for å velte valgresultatet.

Under høringen ble det også avspilt en hittil upublisert video av Trump fra dagen etter opprøret, der han ikke vil si at valget er over.