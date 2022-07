Store mengder slam rant ut i Lærdalselva

Slammet kommer fra tunnelboring i forbindelse med bygging et kraftverk ved Øvre Kvemma, skriver Aftenposten.

– Dette er noe av det siste du vil ha i en elv. Det er snakk om skarpkantet stein. Det skader gjellene på fisken, særlig småfisk og yngel, sier leder Ola Petter Bø i Lærdal elveeierlag til avisa.

Han sier at politiet og Økokrim har satt i gang etterforskning av utslippet. Det er selskapet Norsk grønnkraft som står bak anlegget.

– Vi bygger ut et kraftverk, og i den forbindelse bygger vi en tunnel. Ut av tunnelen kommer det vann, og vi har et renseanlegg som tar seg av vannet, sier daglig leder Rune Skjevdal til VG.

Han forklarer at vannet fylles i et hull, men at hullet kollapset, og vannet rant rett ut i Lærdalselva. Skjevdal legger til at statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er orientert om hendelsen og at politiet var på stedet onsdag.

– Det er en veldig beklagelig hendelse, sier han.

Skjevdal anslår at mellom 10 og 15 kubikkmeter slam rant ut i lakseelva. Organisasjonen Redd villaksen hevder derimot at det er snakk om 40 kubikkmeter.