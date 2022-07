Mann i 40-årene dømt til ni års forvaring for voldtekter og grov vold

– Flere av tiltaltes handlinger omfatter vold med stort skadepotensial og er begått på en hensynsløs måte. Det vises til slag med knyttet neve mot hode/ansikt, dunking av hode mot gulv og kvelertak. Særlig trekkes fram at tiltalte har brukt de fornærmedes rusavhengighet eller har distribuert narkotika i forbindelse med voldshendelsene, kommer det fram i dommen fra Hålogaland lagmannsrett.

Mannen ble også dømt til forvaring i tingretten.

Retten vurderer at det er en reell og kvalifisert nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd som krenker andres liv, helse eller frihet. Lagmannsretten skriver i dommen at det synes å være et mønster i hvordan mannen i 40-årene lett får kontakt med sårbare kvinner og innleder forhold til dem.

– Han er aktiv når det gjelder å opprettholde rusmisbruket til kvinnene og sørger for deres narkotikatilgang, også i form av å sette sprøyter dersom de ikke kan gjøre dette selv, heter det videre i dommen.

Mannen er samtidig dømt til å betale en erstatning på til sammen 440.000 kroner til to av de fornærmede.