Putin har igjen åpnet gasskranen til Europa. Torsdag morgen var gassrørledningen Nord Stream 1 tilbake i drift, etter ti dagers vedlikehold. Enn så lenge er leveransen begrenset.

På grunn av spenningene knyttet til krigen i Ukraina har tyske myndigheter fryktet at gassrørledningen ikke ville skrus på igjen eller skrus på med begrenset kapasitet.

Selv om Statkraft-topp Christian Rynning-Tønnesen mener det er et positivt tegn at gassrørledningen åpnet, og gasstilførselen er tilbake, er han ikke avslappet.

Faren er ikke over

Rynning-Tønnesen mener det fortsatt er en «stor risiko» knyttet til hva som skjer med gassen fra Russland fremover.

– Det er ikke slik at det som skjedde i dag gjør at faren er over, sier Rynning-Tønnesen til E24.

Statkraft-toppen tror vinteren kan bli krevende, og ber folk forberede seg.

Om sommeren er vanligvis strømprisene i Norge svært lave. Denne sommeren satte derimot Norge ny rekord, da døgnprisen for strømområdet NO2, som omfatter Sørøst-Norge, passerte tre kroner per kilowattime. Det hadde aldri før skjedd på sommerstid.

Nå står vinteren for tur.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Det er torsdag morgen igjen drift i gassrørledningen Nord Stream 1 etter ti dagers vedlikehold. Men leveringene er begrensede. Foto: Stefan Sauer / AP

Selv om Statkraft-toppen tror de norske prisene vil ligge under prisene på kontinentet, er det stor usikkerhet i kraftmarkedet om dagen.

– Prisene kan gå ned, men kan også fortsette ytterligere opp. Det er opp til kundene å forberede seg på dette, og de som kan spare på strømmen, bør gjøre det, sier han.

SV krever tiltak

Forrige uke varslet SV og Rødt at de vil avbryte Stortingets sommerferie for å hindre en mulig strømkrise til vinteren. SV krevde nye tiltak allerede innen utgangen av juli.

– Vi forventer at regjeringspartiene kommer med tiltak for å avhjelpe den dramatiske situasjonen, både med tanke på faren for strømrasjoneringen og de skyhøye kraftprisene, sa SVs Lars Haltbrekken til VG.

Jonas Gahr Støre har også vært på banen og advart om at høye strømpriser kan gi en tøff høst og vinter.

Tidligere har regjeringen varslet at dagens strømstøtteordning vil bli utvidet til ut mars neste år.