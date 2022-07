Det har de siste månedene vært trøbbel rundt Russlands leveranser til de russiske innbyggerne på Svalbard i forbindelse med sanksjonene mot Russland.

Leveranser er blitt stanset, men Russland og Norge og har blitt enige om at norske myndigheter skal inspisere leveransene for å sjekke at innholdet ikke bryter med sanksjonene. Dersom leveransene blir forsinket som følge av dette, vil Russland vurdere å gå til internasjonalt søksmål, skriver NRK , som siterer det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Russerne frykter nemlig at ordningen vil skape forsinkelser og økte kostnader, sier Grigory Karasin, som sitter i utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet.

20 tonn russiske varer ble i slutten av mai stoppet på Storskog, grensa mellom Norge og Russland.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalte tidligere denne måneden at regjeringen hele tiden har vært tydelige på at hensikten ikke har vært å stanse nødvendige forsyninger til Barentsburg eller å legge unødige hindringer i veien for normal virksomhet på tettstedet.