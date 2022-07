Statkraft med halvårsrapport

Flere norske selskaper har presentert sine respektive halvårsrapporter. Torsdag er det norske kraftselskapet Statkraft sin tur. Selskapet presenterer halvårsrapporten sin klokka 8.

Planlagt oppstart av Nord Stream 1

Gassrørledningen Nord Stream 1 gjenåpnes. Rørledningen frakter naturgass fra Russland til Tyskland, og har vært ute av drift i ti dager grunnet planlagt vedlikehold. Både tyske tjenestemenn og næringsliv har uttrykt bekymring for at gassleveransene ikke kom til å bli gjenopptatt som følge av konflikten som har oppstått mellom Russland og vestlige land på bakgrunn av krigen mot Ukraina. Det er uklart hvor mye gass som vil bli levert gjennom gassrørledningen.

Norske lag kjemper i Europa

Tre norske lag skal spille kvalifiseringskamper til conferenceligaen i fotball for menn. Molde møter svenske Elfsborg, finske SJK Seinäjoki tar imot Lillestrøm, begge kampene starter klokka 18. En time senere, klokka 19, er det klart for avspark mellom Sparta Praha og Viking.

Tour de France fortsetter

Verdenstouren i sykling fortsetter. Torsdag er det klart for 18. etappe, som går 143,2 kilometer fra Lourdes til Hautacam i Frankrike. Etappen starter klokka 13.30.

VM i friidrett

Verdensmesterskapet i friidrett i Oregon USA fortsetter natt til fredag. Norske Hedda Hynne skal løpe innledende runde i 800 meter for kvinner klokka 2.10. En time senere, klokka 3.10, er det klart for den innledende runden i 5.000 meter for menn. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås skal delta.