Finale på Grøvdal – ingen finale på Iuel

Karoline Bjerkeli Grøvdal tok seg komfortabelt videre til VM-finalen på 5000 meter med tiden 14,53,07 i Eugene, USA natt til torsdag norsk tid. Samtidig klarte ikke Amalie Iuel å kvalifisere seg til sin finale i 400 meter hekk, da hun løp inn til 6.-plass i heat tre på tiden 54,81.

England slo Spania – videre til kvartfinale

Georgia Stanway ble matchvinner i første ekstraomgang da hjemmefavorittene England slo Spania 2–1 i kvartfinalen i fotball-EM. Kampen sto 1–1 ved ordinær spilletid, men seks minutter ut i 1. ekstraomgang banket Stanway til fra distanse.

Fire personer siktet i menneskesmuglingssak i USA

Fire menn er siktet i menneskesmuglingssaken i Texas, USA, hvor 53 personer ble funnet døde i lasterommet til et vogntog i San Antonio 27. juni. Det melder Reuters. Blant de siktede er mannen som mistenkes for å ha vært sjåfør for vogntoget som fraktet migrantene over grensen fra Mexico.

Stort søk etter båtkollisjon i Drøbak

Nødetatene iverksatte et søk etter at en båt kolliderte med moloen i Drøbak havn. En person ble tatt hånd om av ambulanse etter kollisjonen, men politiet ville forsikre seg om at det ikke var flere i båten. Søket ble avsluttet i 4-tiden uten funn av flere personer.

CIA estimerer at 15.000 russiske soldater er drept i Ukraina

15.000 russiske soldater har så langt i krigen blitt drept i Ukraina, mens 45.000 har blitt såret, estimerer det amerikanske etterretningsbyrået CIA. Det sa direktør Bill Burns på en sikkerhetskonferanse onsdag. Han sier Ukraina også har lidd tap, sannsynligvis litt mindre, men ville ikke gi nøyaktige estimater.