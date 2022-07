– Dette er et blaff av den varmen som har vært sør i Europa, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Aller varmest blir det i indre Østfold. I Halden er det ventet 33 grader, ifølge Yr.

Sjekk været der du er.

– Det ligger ikke an til ny rekord i Norge, men det blir veldig varmt.

Varmerekorden her til lands er 35,6 grader, målt i Nesbyen i Buskerud i 1970.

Det blir varmest sør på Østlandet, på Sørlandet og øst i Rogaland.

– Tropevarmen er ganske konsentrert på Sør- og Østlandet. På resten av vestlandet har vi regnbyger og temperaturer rundt 20 grader, sier hun.

De høyeste temperaturene vil inntreffe i dag, men også på torsdag vil flere steder nærme seg 30 grader.

– Så er tropevarmen over for denne gang. Det er tilbake på norsk sommer på fredag.

Da blir det under 20 grader og regn i mye av landet.

Uvanlig varmt

Meteorologisk institutt regner det som tropevarme når temperaturen bikker 30 grader. De siste 85 årene har det skjedd 33 ganger.

– Det er ikke veldig vanlig med over 30 grader i Norge. For de som synes det blir ubehagelig, er det å prøve å drikke rikelig med vann, ta pauser fra sola og kanskje ta seg et bad.

Meteorologene har ikke et eget farevarsel for hete, men på store deler av østlandet er det farevarsel for skogbrann.

– Skogbrannvarselet varer nok et par dager til før det kommer regn, sier Borander.

Lavtrykk i vente

Når tropevarmen er over, vil sommerværet bli preget av lavtrykk og ustabilitet.

– Det blir regn til de aller fleste i løpet av helgen, men også litt sol innimellom. På torsdagen er det Vestlandet, Trøndelag og Nordland som kan få en del nedbør. Det blir litt tørrere østafjells og i Finnmark. På fredag blir det også vått på Østlandet og Sørlandet.

– I helgen ser det ut til at det blir 22–24 grader de varmeste stedene på Østlandet, og det samme på Sørlandet. Vestlandet får mellom 18 og 20 grader. Trondheim får ned mot 15 grader, og det samme lenger nord. Men kan være et lite solgløtt innimellom for de fleste.

Badetemperaturene begynner å komme seg i indre Oslofjord, der det er 20 grader i vannet. På Vestlandet er det rundt fem grader kjøligere i havet, ifølge havvarsel.no.

Tordenvær

Meteorologene har sendt ut farevarsel for lyn og torden i store deler av Sør-Norge. Borander sier det er viktig å sjekke værvarselet før man legger ut på fjelltur.

– Så lenge det er noe som helst lyn, kan det være farlig på fjellet. Lyn og torden er kjempe-uforutsigbart. Er det tordenvær, skal du ikke være på høye punkter på fjellet. Blir man overrasket må man prøve å søke ly, og legge seg under en større stein for eksempel.