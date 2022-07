Ras i gruve på Svalbard – ingen skadd

Gruva ligger i nærheten av Longyearbyen, og det var ingen som arbeidet der da raset inntraff.

– Det har vært en rashendelse som har ført til at vi har ødelagt noe utstyr. Hvis gruva hadde vært i drift hadde vi avviklet arbeidet, men på grunn av sommeravviklingen skulle det stoppes uansett, sier gruvesjef Per Nilssen til Nordlys.

De arbeider nå med å finne årsaken til ulykken.

– Vi jobber i et risikoutsatt yrke, så vi har mange sikkerhetsregler på plass. Nå er det mye som tyder på at en eller flere av dem har sviktet. Nå blir arbeidet å finne ut hvorfor det har skjedd og komme med endringer som gjør at vi kan holde oss unna fremtidige uhell, sier Nilssen.

Gruva er Norges siste kullgruve, og har vært i drift i 50 år. Produksjonen skal legges ned i september.