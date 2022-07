Forsikringsselskap har fått inn flere skademeldinger fra Freyas båtliv

– Det er jo ikke slik at det står når man kjøper en båtforsikring at den dekker skader av en hvalross, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, til Aftenposten.

Han sier at If likevel vil dekke skader påført båter som følge av Freyas ferd. Kjendis-hvalrossen har denne uken funnet seg til rette i Oslo.

– Dette er en utenforliggende hendelse som skader båten. At en litt rampete hvalross kommer på besøk, kan man se på litt som hærverk, sier Clementz.

Han vet ikke nøyaktig hvor mange skademeldinger selskapet har fått inn som følge av Freya, eller for hvor mye.

– Jeg råder dem som får skader, til å melde inn så raskt som mulig slik at man får gjort utbedringer på båten. Jeg vil også tipse alle som har båt rundt Oslofjorden om å titte til båten litt oftere enn det man gjør ellers, sier Clementz.