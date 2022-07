– Skadestatus er ukjent for politiet per nå. Mannen er kjørt til sykehuset. Patruljen har avhørt vitner til hendelsen, og dette sammenholdt med spor på stedet gjorde at førerkortet til vedkommende ble beslaglagt, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter

Nordgående felt på E18 ble stengt i forbindelse med trafikkulykken. Politiet meldte om hendelsen klokka 18.43.