Usikkerhet om videre drift etter millionunderskudd i Oslosenteret

Årsregnskapet til Oslosenteret for 2021 viser at senteret, som tidligere KrF statsminister Kjell Magne Bondevik etablerte i 2006, sliter økonomisk. Oslosenteret endte fjoråret med et underskudd på 1.442.394 kroner, skriver Vårt Land.

I et brev til Oslosenterets styre sender revisjonsselskapet RSM Norge et varsel om at det er vesentlig usikkerhet knyttet til videre drift av senteret.

Styret i senteret, som ledes av Bondevik, vedgår i en note til 2021-regnskapet at stiftelsen sliter:

«Ettersom stiftelsens forpliktelser er høyere enn stiftelsens bankinnskudd og avtalte tilskudd ikke har kommet som forventet i 2021, erkjenner styret at dette gir grunnlag for usikkerhet rundt fortsatt drift.»

Vårt Land har ikke lykkes med å få en kommentar fra Bondevik eller senterets direktør Karolina Olofsson.