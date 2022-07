Sørøst politidistrikt melder på Twitter klokken 18.10 tirsdag at de har sendt ut patruljer til skogbrannen i området ved jettegrytene i Nissedal i Telemark. Politiet forteller videre at det begynner å bli mindre vann å bruke i slukkingen, og at brannhelikopteret sannsynligvis må hente vann i jettegrytene. Politiet ber også turister om å trekke vekk fra området.

– Det er bekreftet brann på stedet, og det brenner da innenfor samme område som det brant sist. Det er også litt av grunnen til at skogbrannhelikopter er kalt inn, slik at vi kan få slukket brannen så fort som mulig, sa vaktleder Jan Rundtom i 110-sentralen Sørøst til NTB tidligere.

Det var mellom 9. og 13. juli at en større skogbrann herjet ved jettegrytene, som er en populær badeplass, i Nissedal i Telemark. Rundtom forklarte at det blant annet har vært mye ubrente røtter og maurtuer i området siden forrige skogbrannen.

– Da brant det ned 3.000 mål, og noe ble ikke utbrent, så det har ligget mye brennbart igjen. Sånn sett er vi ikke overrasket over at det har blusset opp igjen, sa han og la til:

– Så fram til det kommer nedbør av betydning, og da snakker vi om en skikkelig rotbløyte, så vil det alltid være noen varme punkter igjen i området som kan begynne å brenne.