– Vi har ikke mottatt dosene ennå, men vil trolig motta dem senere i sommer. FHI er samtidig i ferd med å ferdigstille rådene om hvordan dosene skal brukes i Norge, opplyser Helena Niemi Eide i FHI til NTB.

Apekopp-vaksinen skal gis til personer som er blitt utsatt for viruset, i et forsøk på å stanse smittespredning. Det er mangel på vaksinen på verdensbasis, og EU-landene har valgt å fordele dosene seg imellom basert på innbyggertall. Tirsdag opplyste det svenske nyhetsbyrået TT at Sverige mottar nok doser til om lag 1.500 personer.

Hvor mange doser Norge får, er fortsatt ukjent.

– Vi har fått et estimat, men jeg tror ikke vi skal gå ut med det nå, på bakgrunn av at det kan endre seg. Men dosene fordeles mellom alle landene, blant annet basert på innbyggerantall, så det vil være cirka i samme størrelsesorden som det Sverige mottar, sier Niemi Eide.

Tirsdag melder NRK at det har blitt påvist totalt 44 tilfeller av apekopper i Norge. Samtidig rapporterte amerikanske smittevernmyndigheter i starten av juli at det siden mai er registrert over 5.000 tilfeller av apekopper i 51 land der sykdommen ikke er påvist tidligere.

Fram til mai i år hadde apekopper aldri forårsaket større kjente utbrudd utenfor det sentrale og vestlige Afrika, der sykdommen har eksistert i flere tiår.